الأوابك: استهلاك مصر من الغاز يصل إلى 885 ألف برميل مكافئ يوميا

كتب أحمد أبو حجر

رصدت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك عن ارتفاع استهلاك مصر من الغاز الطبيعى ليصل خلال العام 2016 إلى نحو 884.9 ألف برميل يوميا مكافئ للنفط ، بالمقارنة مع 38 ألف برميل خلال عام 1980.

وأرجعت الدراسة الزيادة الكبيرة فى استهلاك مصر من الغاز إلى زيادة إنتاجها المحلى من الغاز الطبيعى خلال العقدين الأخيرين بداية من عام 2000 ، بالإضافة إلى تزايد اعتماد محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والتجارية على الغاز الطبيعى باعتباره مصدر طاقة نظيف ورخيص بالمقارنة مع النفط .

وقالت الدراسة إن استهلاك مصر من الغاز خلال عام 1990 بلغ 148 ألف برميل مكافئ للنفط يوميا، وتزايد الاستهلاك حتى وصل عام 2000 إلى نحو 396.5 ألف برميل فى اليوم، وفى عام 2010 وصل الاستهلاك إلى نحو 799.5 ألف برميل مكافئ للنفط فى اليوم.

ولم يشهد استهلاك مصر من الغاز الطبيعى تراجعا سوى خلال عام 1981 حيث تراجع الاستهلاك إلى معدل 34 ألف برميل بالمقارنة مع 38 ألف برميل فى عام 1980.

واعتمدت الدراسة على التقرير الاحصائى لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الصادر عن عام 2017.