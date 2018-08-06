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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:44 م
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الأموال العامة تكشف تزوير محررات رسمية لتراخيص بناء فى حى شرق سوهاج

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:29 م
الأموال العامة تكشف تزوير محررات رسمية لتراخيص بناء فى حى شرق سوهاج اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من ضبط مستندات تؤيد قيام فنى تخطيط ومهندس مرافق بحى شرق سوهاج بالتزوير في المحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين، وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات في تلك الرخص علي خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية بدون وجه حق.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد قيام موظفى الإدارة الهندسية لحي شرق سوهاج بالتزوير فى المحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء العقارات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدردير وكيل القسم.

وبإجراء التحريات السرية تأكدت صحتها وتوصلت إلي قيامهم بالتزوير وإثبات بيانات في المحررات الرسمية مستغلين مواقعهم الوظيفية، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات إزالة لعدد من الطوابق تم بناؤها بالعقارات بالمخالفة للقوانين مقابل تقاضيهم مبالغ مالية منهم بقصد التربح، وهم كل من، "م ع ع" 45 سنة فني تخطيط وتنظيم عمراني بحي شرق سوهاج و"م ن خ م" 29 سنة مهندس مرافق بحي شرق سوهاج – ويقيمان شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج.

وتم تشكيل لجنة مالية وفنية من ديوان عام المحافظة حيث ورد تقريرها يفيد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2663 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.


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