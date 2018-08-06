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"اقتصادية السويس" تطلق تقريرها النصف سنوى بالتزامن مع احتفالات "حفر القناة"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:21 م
"اقتصادية السويس" تطلق تقريرها النصف سنوى بالتزامن مع احتفالات "حفر القناة" الفريق مهاب مميش
كتبت- هبة حسام
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أطلقت الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، تقريرها النصف سنوى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لحفر قناة السويس، حيث أعلنت الهيئة فى بيان لها اليوم الاثنين، تقريراً اعلامياً يتضمن كافة الانجازات وتطورات العمل بمحور القناة على مدار الفترة الماضية.

ينشر "اليوم السابع"، تقرير الهيئة كاملاً، والذى أكد الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلاله، أن الفترة الماضية قطعت الهيئة شوطاً كبيرا فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تبلغ تكلفة عقودها مليارات الدولارات.

وأكد مميش فى تقرير الهيئة أن عقود الاستثمارات هذه تعكس ثقة المستثمر الأجنبى بشكل خاص فى الاقتصاد المصرى، واستعادة هذا النوع من الاستثمارات للسوق المحلية، لافتا إلى انه بجانب هذه الخطوة تمضى الهيئة فى طريقها للانتهاء من تنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

وأضاف مميش انه بالتوازى مع تطوير البنية التحتية، يتم عمل تطوير شامل ومستمر للمجرى الملاحى لقناة السويس، والذى بدأ يؤتى بثماره فى تعافى حركة التجارة العالمية، والذى ينعكس بدوره على التكامل مع المنطقة الاقتصادية وإحداث نقلة فى الاستثمار بالمنطقة والاقتصاد الوطنى، فضلا عن تطوير شبكة لوجيستات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية.

 

كما أشار الفريق مهاب مميش إلى أن الاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكى وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ مازال مستمر، لتعظيم خدمات القيمة المضافة المقدمة، والذى من شأنه تعزيز تحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجيستات، بما يساهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

ولفت مميش إلى انه جارى العمل حالياً أيضاً على استغلال الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار فى طاقات الشباب والعقول والأفكار وتوجيهها فى صناعة مستقبل المنطقة.

 

وإلى تفاصيل التقرير النصف سنوى للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس...
 

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