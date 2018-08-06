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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:13 ص
خالد صلاح
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اضبط مخالفة: حصان يستحم على شواطئ الإسكندرية بجانب المصطافين.. صور

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:07 ص
اضبط مخالفة: حصان يستحم على شواطئ الإسكندرية بجانب المصطافين.. صور
الإسكندرية جاكلين منير
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شهد شاطئ أبو قير شرق الإسكندرية، ظاهرة منفرة وتشوه المشهد العام لشواطئ الإسكندرية، التى تستقبل الملايين سنويا من المصطافين، حيث استحم أحد سائقى "الكرتات" فى البحر برفقة حصان جنبا إلى جنب مع المصطافين، ما أدى الى الشعور بالاستياء العام، والنفور من مياه البحر وتشويه المشهد الحضارى للشواطئ.
 
من جانبها، تقول ماجدة جابر ، أحد المصطافين على الشاطئ، فوجئنا بهذا الشاب يصطحب حصانه، وكان أبنائى يسبحون فى المياه جنبا الى جنب مع هذا الشاب والحصان، وحاولنا منع اصطحابة للحصان، نظرا لوجود أطفال فرفض، واستخدم كلمات بذيئة أمام أطفالى، فاصطحبت أطفالى خارجا وغادرنا الشاطئ، وتساءلت أين مسئولو الشاطئ والمشرفون عليه، ولما لم يتصد أحد لمثل تلك المخالفات.
 
ويقول أحمد ياسين ، أحد المصطافين، أنه يأتى كل عام لقضاء إجازة المصيف فى محافظة الاسكندرية، وأن تلك السلبيات السيئة تشوه المشهد العام للشاطئ و تثير الاشمئزاز، ولابد من أن يكون هناك مراقبين للشواطئ، و قائمين على حفظ النظام بها، خاصة و أن الاسكندرية مدينة ساحلية يعشقها سكان مصر من المحافظات الأخرى. 
حصان يستحم فى البحر
حصان يستحم فى البحر

الحصان يثير الاستياء
الحصان يثير الاستياء

الشاب يرفض خروج الحصان
الشاب يرفض خروج الحصان

المصطلفين يتركون المكان
المصطلفين يتركون المكان

جنبا الى جنب مع المصطافين
جنبا الى جنب مع المصطافين

حصان بالشاطئ
حصان بالشاطئ

مخالفة صارخة
مخالفة صارخة

الحصان فى مياة البحر
الحصان فى مياة البحر

تشوية المشهد
تشوية المشهد

اثناء استحمام الحصان
اثناء استحمام الحصان

المصطافين يهولون خارج المياه
المصطافين يهولون خارج المياه

استياء بسبب حصان
استياء بسبب حصان

استياء بسبب حصان
استياء بسبب حصان

 


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