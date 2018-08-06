اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى السويداء

(أ ف ب)

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السورى وتنظيم داعش الإرهابى، على محاور فى باديتى السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بحسب ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "اشتباكات عنيفة تدور منذ مساء الأحد، على محاور فى باديتى السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بين عناصر من وتنظيم داعش الإرهابى من جهة، وقوات الجيش السورى من جهة أخرى".

وتابع المرصد أن "الاشتباكات مستمرة وهناك تقدم للنظام عند الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية من السويداء".

وأضاف مدير المرصد السورى أن هذه التطورات تشير إلى "بداية عملية عسكرية واسعة لقضم مناطق التنظيم وإنهاء تواجده فى المنطقة"، مشيرا إلى أن قوات النظام "استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ريفى السويداء الشرقى والشمالى الشرقي".