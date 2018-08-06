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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:01 م
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استقالة رئيس وكالة الحماية المدينة فى اليونان إثر حرائق الغابات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:41 م
استقالة رئيس وكالة الحماية المدينة فى اليونان إثر حرائق الغابات حرائق الغابات فى اليونان
أثينا (أ ش أ)
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قدم رئيس وكالة الحماية المدنية فى اليونان استقالته اليوم الاثنين، أعقاب مصرع أكثر من 90 شخصا جراء حرائق الغابات التى اجتاحت البلاد فى 23 من يوليو الماضى.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن يانيس كاباكيس قدم استقالته إلى وزير الداخلية بانوس سكورليتى، لافتة إلى أن الاستقالة تأتى عقب يوم واحد من قرار الحكومة إقالة رئيسى الشرطة والإطفاء وتعيين نائبيهما بدلا عنهما وذلك دون إعلان ارتباط القرار بحريق الشهر الماضى الذى دمر قرية "ماتي" الصغيرة الكائنة شرق العاصمة أثينا.

كان وزير الحماية المدينة نيكوس توسكاس قد تقدم باستقالته الجمعة الماضية بعدما واجهت الحكومة نقدا عنيفا بشأن تعاملها مع حرائق الغابات.

يشار إلى أن وكالة الحماية المدينة منوط بها وضع الخطط المتعلقة بتقييم المخاطر ومنع الكوارث الطبيعية والتعامل معها وحالات الطوارئ بالإضافة إلى إخطار العامة بشأن هذه القضايا وتنسيق عمليات إعادة الإصلاح.

 


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حرائق الغابات فى اليونان

حرائق الغابات

الحمايه المدنيه فى اليونان




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