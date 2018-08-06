ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 9 أشخاص

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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المشتعلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تسعة أشخاص.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الإثنين أن السلطات أمرت بإجلاء المئات من السكان بعد انتشار الحرائق لمساحات جديدة بالمناطق الريفية بشمال الولاية.



وتسبب أكثر من 18 حريقا مستعرا بولاية كاليفورنيا منذ قرابة أسبوعين في تدمير أكثر من ألفي كيلومتر مربع بالإضافة إلى إجلاء ما يزيد على 45 ألف شخص.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد حالة الطوارئ القصوى في الولاية وأمر بتوفير التمويل الفيدرالي للمساعدة في جهود إعادة الإعمار فى المناطق المتضررة من حرائق الغابات.