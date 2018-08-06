ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد فى لاوس لـ31 قتيلا و130 مفقودا

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بلغ عدد ضحايا انهيار سد لتوليد الكهرباء فى لاوس مؤخرا 31 قتيلا، إلى جانب 130 شخصا اعتبرتهم السلطات فى عداد المفقودين .

فقد أصدرت السلطات فى لاوس تقريرا رسميا جديدا حول ضحايا انهيار سد لتوليد الطاقة الكهربائية والذى تسبب فى حدوث فيضانات عارمة فى جنوب البلاد وكمبوديا المجاورة، مما أسفر عن تدمير آلاف المنازل .

وأضاف التقرير - حسبما ذكر راديو فرنسا الدولى اليوم الاثنين أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن 31 قتيلا و130 فى عداد المفقودين.

يذكر أن السد (البالغ تكلفته 1,2 مليار دولار) يعد جزءا من مشروع لشركة تشى بيان تشى نامنوى الفيتنامية للطاقة، وكان من المفترض أن يبدأ السد - الذى يمكنه توليد طاقة بحجم 410 ميجاواط - العمل بحلول عام 2019 بحسب ما أعلنته الشركة.