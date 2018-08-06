video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجتماع وزيرى التموين والتضامن لتيسير إجراءات إضافة مواليد العمالة الموسمية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:51 ص
اجتماع وزيرى التموين والتضامن لتيسير إجراءات إضافة مواليد العمالة الموسمية اجتماع وزير التموين ووزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

اجتمع  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار متابعة منظومة اضافة المواليد على بطاقات تموين الاسرالمستحقة خاصة العمالة الموسمية. 

وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من أربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة. وبناء على ما تم مناقشته أثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أنه فيما فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي تكافل أو كرامة او الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.

 

وفيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها "العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى" أن يتم اعفاهم من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلبإضافة ابنائهم الى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.

 فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، الى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحةبياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلىبطاقات ذويهم التموينية. اما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور والا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.

 

31158720-98b4-453d-b3ee-fabd80fade1b
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يلغى البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية عند إضافة المواليد

وزير التموين

المصبلحى وزيرة التضامن اضافة المواليد

البطاقات

العمالة الموسمية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة