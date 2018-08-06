اجتماع وزيرى التموين والتضامن لتيسير إجراءات إضافة مواليد العمالة الموسمية

كتب مدحت وهبة

اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار متابعة منظومة اضافة المواليد على بطاقات تموين الاسرالمستحقة خاصة العمالة الموسمية.

وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من أربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة. وبناء على ما تم مناقشته أثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أنه فيما فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي تكافل أو كرامة او الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.

وفيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها "العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى" أن يتم اعفاهم من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلبإضافة ابنائهم الى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.

فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، الى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحةبياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلىبطاقات ذويهم التموينية. اما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور والا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.



