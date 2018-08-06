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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:19 م
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اجتماع تنسيقى بين نواب البرلمان ورئيس وسط الإسكندرية لحل مشاكل المواطنين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:30 م
اجتماع تنسيقى بين نواب البرلمان ورئيس وسط الإسكندرية لحل مشاكل المواطنين جانب من الاجتماع
الاسكندرية جاكلين منير
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عقد حى وسط الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا بحضور 5 من نواب البرلمان ورئيس الحى لوضع أولويات الرصف وضوابط الحفر والالتزام بإعادة الشيء لأصله، والتأكيد على التنسيق بين شركات المرافق والحى.

 

 جاء ذلك فى اطار مناقشة الخطة الاستثمارية لحى وسط للرصف للعام المالى 2018/2019 ووضع ضوابط الحفر والالتزام بإعادة الشيء لأصله وضرورة إخطار الحى قبل أى أعمال والتنسيق بين كافة شركات الخدمات بهذا الشأن للحفاظ على عمليات الرصف التى تمت.

 

وعقد الاجتماع التنسيقى اليوم بديوان حى وسط الاجتماع التنسيقى بحضور بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط والنائب عمرو كمال، النائب كمال أحمد، والنائب سمير البطيخى، والنائب حسنى حافظ، والمهندسة منى أحمد مدير إدارة الطرق بحى وسط المهندس ياسر غريب من مديرية الطرق المهندس مينا سعد المصرية للاتصالات بالإضافة إلى ممثلين لشركات المياه،الصرف الصحى، ناتجاس، الكهرباء.

 

 وشدد النواب على شركة ناتجاس بضرورة الالتزام بسداد قيمة إعادة الشيء لأصله قبل الحفر بالشوارع التى تم رصفها حديثا بمحرم بك ومحطة مصر.

 

 كما أكدت بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، بضرورة التزام كل مرفق بإخطار الحى قبل البدء فى تنفيذ أعمال الحفر لتوصيل مرافق أو لعمل أى مشروع وأن على مديرية الطرق أن تقوم بإخطار الحى قبل تنفيذ أى أعمال رصف والتزام أى مرفق بأعمال الحفر الواردة بالخطة والتى تشتمل على عدد الشوارع التى سيتم رصفها خلال العام المالى 2018/2019 وعلى التزام كل مرفق بسداد قيمة اعادة الشيء لأصله قبل البدء بتنفيذ أى أعمال حفر، وفى حالة الحفر بدون الحصول على تصريح من الحى يقوم الحى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

 

 كما شددت عبد الفتاح، على ضرورة وجود مندوبين لشركات المرافق أثناء عمليات الرصف حفاظا على منشآت كل مرفق.كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين مديرية الطرق والنقل وحى وسط وكافة المرافق قبل تنفيذ أى أعمال وجارى العمل.

 


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