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اتفاقية شراكة بين "المصرية للاتصالات WE" و "ايرتل" الهندية بمجال الكوابل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:08 ص
اتفاقية شراكة بين "المصرية للاتصالات WE" و "ايرتل" الهندية بمجال الكوابل أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن شراكة استراتيجية مع شركة ايرتل، حيث ستمنح الأخيرة حق انتفاع (IRUs)، لاستخدام بعض الألياف الضوئية على الكابل البحرى (مينا)، وكابل تى اى نورث، بالإضافة إلى ذلك سوف تحصل ايرتل على سعات كبيرة على أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة المصممة على مستوى(SMW5,AAE1) على أن تتم الشراكة بعد استيفاء كافة الشروط المتفق عليها مسبقا.

ووفقا للبيان، تتيح هذه الشراكة لشركة ايرتل حق استخدام الألياف الضوئية بكابل مينا، والذى يعبر من مصر إلى الهند مرورا بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بالإضافة إلى بعض الألياف الضوئية التى تعبر مصر إلى إيطاليا، كما تتيح هذه الشراكة خدمات أخرى حيث ستحصل شركة ايرتل على الحق فى استخدام زوج من الألياف الضوئية الخاصة بكابل تى اى نورث، والذى يعبر من مصر إلى فرنسا، إلى جانب استخدام سعات على الكوابل(SMW5,AAE1).

تمنح هذه الشراكة ايرتل القدرة على تلبية الطلب المتنامى على خدمات البيانات خاصة الأسواق الناشئة فى جنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، كما تساهم فى تنويع مسارات الشبكة والاستفادة من الحلول الاقتصادية البدبلة لبناء الكوابل التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات،والتى توفر خدمات ذات تكلفة تنافسية نظرا لحجم أعمال الشركة الضخم فى هذا المجال.


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الكوابل البحرية

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