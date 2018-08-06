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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:30 م
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إيواء 94 عائلة والبحث عن طفل مفقود جراء تساقط السيول جنوبى الجزائر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:28 م
إيواء 94 عائلة والبحث عن طفل مفقود جراء تساقط السيول جنوبى الجزائر سيول، الجزائر،أخبار عربية، أخبار العالم اليوم
أ ش أ
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نجحت السلطات الجزائرية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فى إيواء 94 عائلة بعين قزام بولاية تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب البلاد، والتى شهدت تساقطا كبيرا للأمطار، كإجراء وقائي، فى حين تتواصل عملية البحث عن طفل جرفته السيول بواد تينغكليل منذ ثلاثة أيام.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، فى بيان، اليوم الإثنين، إنه إثر الأمطار التى تساقطت خلال الأيام الأخيرة على عدة ولايات قامت الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل إجلاء السكان وامتصاص مياه الأمطار داخل الأحياء بكل من مناطق (قالمة والطارف وخنشلة وجيجل وعنابة) دون تسجيل خسائر.

ورصدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، خلال الفترة ذاتها، عدة حوادث مرور منها 5 تسببت فى وفاة 4 أشخاص، وإصابة 15 آخرين بجروح.

 

 


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