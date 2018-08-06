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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:27 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسلم ماليزيا يختا فاخرا اشترى بأموال الصندوق السيادى الماليزى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:06 م
إندونيسيا تسلم ماليزيا يختا فاخرا اشترى بأموال الصندوق السيادى الماليزى مهاتير محمد
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الإثنين، أن إندونيسيا سلمت بلاده يختا فاخرا كان قد تم شراؤه بأموال منهوبة من الصندوق السيادى الماليزى للتنمية الذى كان يحتوى على مليارات الدولارات.

وتوجه رئيس الوزراء الماليزى بالشكر - خلال فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) حسبما ذكرت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية - إلى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو وحكومته على استرجاع اليخت الذى بلغ ثمنه 250 مليون دولار حيث كانت إندونيسيا قد احتجزته قبالة جزيرة بالى بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى فى فبراير الماضي.

وفى سياق متصل، قال وزير المالية الماليزى ليم غوان إنغ إنه من المفترض أن يصل اليخت إلى ميناء كلانج بماليزيا غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيتم بيع اليخت مقابل أعلى سعر فى ذات اليوم حتى تستفيد الحكومة الماليزية الحالية بثمنه.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية هى ضمن عدد من الجهات الأجنبية التى تحقق فى سرقة الصندوق السيادى الماليزى للتنمية الذى أسسه رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب رزاق.

 

 


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