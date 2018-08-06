إغلاق 644 شبكة هجمات إلكترونية فى الصين خلال 2017

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أعلنت الشبكة الوطنية للكمبيوتر فى الصين إغلاق 644 شبكة بوت نت (شبكات أجهزة متصلة بالإنترنت يتم من خلالها إطلاق هجمات إلكترونية) خلال عام 2017.

وذكر تقرير أعده الفريق التقنى للاستجابة للطوارئ التابع للشبكة الوطنية للكمبيوتر –ونقلت وسائل إعلام صينية مقتطفات منه اليوم الإثنين- أن عدد الحواسيب المصابة بالبرامج الضارة بالصين فى 2017 بلغ قرابة 12.56 مليون جهاز، بانخفاض بلغت نسبته 26.1% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا واليابان ضمت أكبر عدد من الحواسيب التى ترسل برامج ضارة من خارج الصين، لافتة إلى أنه فى الصين تم رصد أكثر من 3 آلاف شبكة بوت نت بها أكثر من 100برنامج ضار، و32 بوت نت بها أكثر من مائة ألف برنامج ضار.