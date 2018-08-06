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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:25 م
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إصابة 17 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق طلعت مصطفى بالبحيرة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:27 م
إصابة 17 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق طلعت مصطفى بالبحيرة إنقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 17 شخصا بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، جراء انقلاب سيارة محملة بعمالة زراعية بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة النوبارية بحادث انقلاب سيارة أمام طريق طلعت مصطفى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية أمام طريق شركة طلعت مصطفى بدائرة قسم النوبارية.
 
أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بجروح وكدمات وسحجات وكسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهم المصابين لمستشفى وادى النطرون، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
 
 
 

 


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