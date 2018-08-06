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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:47 م
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إحالة حلاق قتل نسيبه بسبب شجار دائم بينهم بالمرج لمحكمة الجنايات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:43 م
إحالة حلاق قتل نسيبه بسبب شجار دائم بينهم بالمرج لمحكمة الجنايات سلاح أبيض- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أحالت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حلاقا إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته فى اتهامه بقتل تاجر موبيليا، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما لصلة نسب بين المجنى عليه والمتهم.

فى تحقيقات النيابة اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، مؤكداً أنه قام بتسليم نفسه إلى رجال الأمن، كما كشفت تحريات الأمن بوجود علاقة نسب بين المجنى عليه والمتهم، مؤكداً أن المجنى عليه كان دائم الشجار معه، وكان يذهب إلى المحل الذى يعمل به دائما، ويوبخه أمام الزبائن، وفى أخر مرة قام بقتله أمام محله.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، جدد حبس حلاق، 15 يوما على ذمة  التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر موبيليا، إثر خلافات نسب بينهما بمنطقة المرج، بعد أن أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام للنيابات، بحبسه حلاق على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر موبيليا، بسبب خلافات عائلية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من المستشفى العام بالمرج، يفيد بوصول "أحمد"، به عدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسد، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتهم تاجر تربطه به صلة نسب، وقام بتسليم نفسه لقسم المرج يدعى "سيد"، حيث انتقل وكيل النائب العام لمناظرة الجثة، وأمر بترشيح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وسرعة التحريات حول الواقعة.


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