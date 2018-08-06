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أول صور لتفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بعد انفجار ملاكى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:40 ص
أول صور لتفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بعد انفجار ملاكى تفحم السيارتين
كتب - تامر البطريقى - تصوير كريم عبد الكريم
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ينشر "اليوم السابع" أول صور من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى بعد انفجار سيارة ملاكى، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار.

كانت سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى، قد تفحمت بعد اشتعال النيران فيها إثر انفجارها، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، فى الوقت الذى لم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه.

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (1)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (2)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (3)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (4)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (5)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (6)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (7)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (8)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (9)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (10)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (11)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (12)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (13)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (14)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (15)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (16)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (17)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (18)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (19)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (20)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (21)

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (22)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (23)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (24)
 

 

صور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر (25)
 

 


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تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى بعد انفجار ملاكى

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