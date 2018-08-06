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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:39 م
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أولياء أمور خريجى تجارة بنى سويف يكرمون رئيس الجامعة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:45 م
أولياء أمور خريجى تجارة بنى سويف يكرمون رئيس الجامعة جانب من التكريم
بنى سويف أيمن لطفى
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كرم عدد من أولياء أمور خريجى كلية التجارة،  الدكتور  منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ومنحوه هدية تذكارية " درع  " تقديرا لما يبذله من جهد للارتقاء بالجامعة، جاء كان ذلك خلال حفل تخرج طلاب كلية التجارة  دفعه 2017/2018.

 وأعلن منصور حسن، تعيين أوائل خريجي الدفعات بكل كلية موضحا ان الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات الحكومية الدولية بغرض إنشاء مركز ريادة الأعمال الذى يوفر (36) دورة تدريبية  لطلاب الجامعة والخريجين بهدف تنمية مهاراتهم فى تخطيط مسارهم المهنى اللازم للإلتحاق بسوق العمل، وأن المركز سيلعب دوراً فعالا فى الوصول إلى رواد الأعمال بالمحافظة وبناء بيئه إيجابية تنمى قدراتهم وتحسن مهاراتهم المهنية.

وأكد حسن، أن الجامعة ستقوم بفتح قنوات إتصال بالمصانع والشركات الكبرى بالمحافظة بهدف توفير سوق عمل للخريجين، لافتاً أن الجامعه لديها 586 درجه وظيفية شاغرة وتمت مخاطبة جهاز التنظيم والادارة للإعلان عن تلك الوظائف خلال الفترة المقبلة والأولويه ستكون لخريجى الجامعة وأبناء المحافظة.

 


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