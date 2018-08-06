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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:50 ص
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أمين عام اتحاد الجامعات العربية يدعو لإيجاد مجتمع علمى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:00 ص
أمين عام اتحاد الجامعات العربية يدعو لإيجاد مجتمع علمى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة
عمان (أ ش أ)
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دعا الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إلى إيجاد مجتمع علمى يقدم حلولا علمية وعملية لمشكلات المجتمع فى كل دول الوطن العربى، ويدعم فى الوقت ذاته خطط التنمية باقتصاد مبنى على المعرفة.

وأكد سلامة - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، فى مقر الاتحاد بعمان؛ للإعلان عن روية جديدة لاتحاد الجامعات العربية - أهمية حصر ودارسة المعايير الدولية الرائدة فى مجال التصنيفات العالمية للجامعات المختلفة، ودعم هذه الجامعات للوصول إلى تصنيفات متقدمة على المستوى العالمى، لافتا إلى أهمية استقلال الجامعات أكاديميا، وأهمية الدعم السياسى من أجل تطوير منظومة التعليم.

وأوضح سلامة أن الاتحاد على تواصل مع جامعات الوطن العربى وقام بعقد العديد من المؤتمرات والبرامج مع الاتحادات العالمية.. مشيدا بالإنجازات التى تحققت فى عهد الأمين العام السابق للاتحاد الدكتور سلطان أبو عرابى.

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسى حميدي، أن الاتحاد يهدف إلى بناء الإنسان العربى وخلق كفاءات علمية مؤهلة ومدربة من خلال ورش العمل والمؤتمرات وآليات العمل الداعمة لإنتاج مخرجات جديدة تشكل مستقبل الأمة.

 


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