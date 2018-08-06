أمن الإسكندرية يعيد سيارة لمالكها عقب استدراجه بمعرفة فتاة

كتب محمود عبد الراضى_دينا الحسينى

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى أقل من ساعات من البلاغ من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على أحد المواطنين وسرقة سيارته بالإكراه.

كان بلاغا قد ورد لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من المستشفى الرئيسى الجامعى بوصول المدعو محمد س. ب- سائق، مقيم بدائرة القسم مصاباً بجرح قطعى بالرقبة وآخر باليد اليسرى .

بالانتقال والفحص وسؤاله قرره أنه حال سيره بسيارته الملاكى بمنطقة الشاطبى بدائرة القسم، استوقفته إحدى الفتيات بحجة توصيلها واستدرجته إلى شارع الأتوبيس بدائرة القسم بحجة توصيلها ، وحال توقفه فوجئ بمجهولَيْن استقلا معه السيارة وشلا حركته وتعديا عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مُحدثَين إصابته المشار إليها والاستيلاء عليها وعلى مبلغ مالى وهاتفه المحمول وفروا هاربين بالسيارة.

ومن خلال تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها ، تم على الفور إخطار كافة الخدمات بالطرق والمحاور بمواصفات السيارة والجناة ، وتمكنت خدمات تأمين الطريق الدائرى من ضبط السيارة وبداخلها المتهمين وهم : شهاب م. ا، مقيم بدائرة القسم.. وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، ومحمد ع. ح ، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".. وبحوزته سلاح أبيض "مطواه"، وهدى ع. إ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.وعُثر بداخل السيارة على الهاتف المحمول ومبلغ مالى خاصين بالمجنى عليه بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.