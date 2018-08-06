أمن أسوان ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بكوم أمبو

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

نجحت لجان المصالحات بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، فى إنهاء خصومة ثأرية وإبرام صلح بين عائلتين بقرية سلوا بحرى التابعة لمدينة كوم أمبو، بعد خصومة دامت لنحو 7 سنوات بينهما.

حضر مراسم الصلح كل من العميد إبراهيم مبارك مدير المباحث، ونحو ألف شخص من أهالى القرية، واتفق الطرفين بقيام إبراهيم حامد من العائلة الأولى، بتقديم الكفن إلى عائلة العطياب وسط تكبيرات وتهليل الحضور عقب السماح والتعانق بين الطرفين.

وكانت مشاجرة وقعت بين العائلتين منذ 7 سنوات، أسفرت عن مقتل سيدة من عائلة العطياب على يد أحد أفراد العائلة الأخرى، ما أسفر عن الخصومة الثأرية التى نجح الأجهزة المعنية فى انهائها وإتمام الصلح بينهما.