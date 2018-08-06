video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا: نتعامل بثبات مع أفعال الصين "المثيرة للجدل" فى البحر الجنوبى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:10 م
أمريكا: نتعامل بثبات مع أفعال الصين "المثيرة للجدل" فى البحر الجنوبى البحرية الأمريكية
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد قائد العمليات البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون أن تعامل بلاده مع أفعال الصين التى وصفها بـ "المثيرة للجدل" فى بحر الصين الجنوبى تتسم "بالاتساق والثبات وعدم التغيير".

وقال ريتشاردسون - فى تصريح لرايو (صوت أمريكا) اليوم الإثنين إن مستويات تواجد القوات البحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى هو ذاته منذ نحو 70 عامًا، وأن الاجراءات التى تُتخذ من جانب بلاده بشأن أفعال الصين فى المنطقة لم تشهد تصاعدًا أو تراجعًا جذريًا، بل كانت أكثر استقراراً وانتظاماً".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد إعلان أمريكا مراجعة إعفاءات جمركية

فيديو.. رئيس كولومبيا السابق يطالب أمريكا بالتدخل العسكرى فى فنزويلا

أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد

أمريكا تطالب إندونيسيا بـ 350 مليون دولار سنويا فى نزاع تجارى

البحرية الأمريكية

أمريكا

الصين

بحر الصين الجنوبى




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة