أمريكا: نتعامل بثبات مع أفعال الصين "المثيرة للجدل" فى البحر الجنوبى

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أكد قائد العمليات البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون أن تعامل بلاده مع أفعال الصين التى وصفها بـ "المثيرة للجدل" فى بحر الصين الجنوبى تتسم "بالاتساق والثبات وعدم التغيير".

وقال ريتشاردسون - فى تصريح لرايو (صوت أمريكا) اليوم الإثنين إن مستويات تواجد القوات البحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى هو ذاته منذ نحو 70 عامًا، وأن الاجراءات التى تُتخذ من جانب بلاده بشأن أفعال الصين فى المنطقة لم تشهد تصاعدًا أو تراجعًا جذريًا، بل كانت أكثر استقراراً وانتظاماً".