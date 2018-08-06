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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:04 م
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أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:35 م
أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
رويترز
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قال مسؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية، أن أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد فى نهاية المطاف، مشيرين إلى أن العقوبات الأمريكية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيرانى.
 
وأضاف المسئولون أن السياسة الأمريكية لا تستهدف تغيير النظام الإيراني وإنما تعديل سلوك طهران، مؤكدين على أن المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران تسري اعتبارا من غداً الثلاثاء.
 
وأكد المسئولون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد لمقابلة الزعماء الإيرانيين فى أى وقت فى مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو الماضى من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015. 
 
فيما ذكر مسؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنهم يتوقعون أن تؤثر العقوبات الجديدة على الإقتصاد الإيرانى.
 
وتستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات فى الجمهورية الإسلامية.

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