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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:56 م
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أمريكا تطالب إندونيسيا بـ 350 مليون دولار سنويا فى نزاع تجارى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:27 م
أمريكا تطالب إندونيسيا بـ 350 مليون دولار سنويا فى نزاع تجارى أرشيفية
رويترز
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أظهر إفصاح أمريكي نشرته منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة طلبت من المنظمة أن تسمح لها بفرض عقوبات على إندونيسيا بعد أن فازت فى نزاع تجارى قالت إنه كلف شركات أمريكية ما يصل إلى 350 مليون دولار فى 2017.
 
وفازت الولايات المتحدة ونيوزيلندا بحكم من منظمة التجارة العام الماضى ضد قيود إندونيسية على واردات الأغذية والنباتات والمنتجات الحيوانية مثل التفاح والعنب والبطاطا (البطاطس) والبصل والزهور والعصائر والفواكه المجففة والماشية والدجاج ولحوم الأبقار.
 
وخسرت إندونيسيا أيضا الطعن على الحكم.
 
وقال الإفصاح الأمريكي إن إندونيسيا لم تلتزم بالحكم، ولذا تسعى واشنطن إلى فرض عقوبات سنوية عليها لتعويضها عن أضرار لحقت بمصالح الولايات المتحدة، مضيفا أنه بناء على تحليل مبدئى للبيانات المتاحة عن منتجات معينة، فإن هذا المستوى يُقدر مبدئيا بما يصل إلى 350 مليون دولار للعام 2017، وستُعدل الولايات المتحدة هذا الرقم سنويا مع استمرار اقتصاد إندونسيا فى النمو.
 
ولم تصدر مؤشرات حتى الآن على طلب مماثل بفرض عقوبات من جانب نيوزيلندا التى قالت العام الماضى إن قيود إندونيسيا كلفت قطاع لحم الأبقار لديها ما يصل إلى مليار دولار نيوزيلندى (673 مليون دولار).
 
 

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