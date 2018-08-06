video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تتماسك بفضل تراجع إنتاج السعودية والعقوبات على إيران

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:43 ص
أسعار النفط تتماسك بفضل تراجع إنتاج السعودية والعقوبات على إيران نفط ـ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

تماسكت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن سجل إنتاج الخام السعودي تراجعا مفاجئا في يوليو في حين يبدو أن أنشطة الحفر الصخرية الأمريكية قد استقرت.

وتترقب الأسواق إعلانا من واشنطن في وقت لاحق اليوم الاثنين بخصوص إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران وهي من كبار مصدري النفط.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 73.23 دولار للبرميل عند الساعة 0602 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين، بارتفاع سنتين عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 % إلى 68.64 دولار للبرميل، وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات في الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، في حين تباطأ معدل النمو خلال الشهرين الأخيرين.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد الحفارات انخفض بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس لينزل العدد الإجمالي إلى 859 حفارا.

وخارج الولايات المتحدة، ضخت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط 10.29 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، حسبما ذكر مصدران من أوبك يوم الجمعة، بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الأحد 5-8-2018 برنت يسجل 73.21 دولار للبرميل

النفط

اسعارالنفط اليوم

اخبار الاقتصاد

اوبك

ايران

السعودية

برميل




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة