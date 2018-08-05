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ABC News الأسترالية: 8 ملايين سائح زاروا مصر العام الماضى.. والإعداد تتزايد

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:12 م
ABC News الأسترالية: 8 ملايين سائح زاروا مصر العام الماضى.. والإعداد تتزايد مدينة دهب
كتب: هانى محمد
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سلط موقع ABC News الاسترالية، الضوء على عودة السياح بأعداد كبيرة فى الفترة الأخيرة إلى السوق المصرية، مؤكدا أن أكثر من 8 ملايين سائخ زاروا مصر فى عام 2017، وأن الأعداد فى تزايد مستمر بفضل الإجراءات الامنية وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

 

وقال الموقع فى التقرير، إنه فى مايو الماضى، أعلنت رويترز عن زيادة بنسبة 80 % فى الإيرادات عن العام السابق، لقطاع السياحة المصرية، كما وضعت نتائج استطلاع رأى أجرته مؤسسة "جالوب العالمية" فى يونيو الماضى، أن مصر تحتل المرتبة 16 كأفضل دولة سياحية فى العالم من بين إجمالى 135 دولة وهو ما يعد أخباراً سارة بالنسبة لبلد يحاول تحسين صورته.

 

وقالت لى هان الفتاة الكورية الجنوبية البالغة من العمر 23 عاما وتدرس فى دولة الأردن، إنها تزور مدينة دهب فى جنوب سيناء، وتزور أيضا الأقصر وأسوان، مؤكدة "مصر بلد التاريخ وجميلة جدا"، مضيفا أن الأسعار فى مصر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى.

 


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