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الأحد، 05 أغسطس 2018 07:44 م
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3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:55 م
3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد الشرطة الجزائرية
الجزائر (أ ش أ)
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سلم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب الجزائر .

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، إن الإرهابين الثلاثة هم كل من نوارى عيسى المكنى "أبو على" وزعطوط مراد المكنى "أبو المعتصم" وبليدى سمير المكنى "أبو يوسف".

وأضاف البيان أن الإرهابيين الثلاثة التحقوا بالجماعات الإرهابية عام 2012، مشيرة إلى أن الإرهابيين كان معهم 3 بنادق آلية من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الجزائرى تؤكد دوما على عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على القضاء على ظاهرة الإرهاب".

 


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