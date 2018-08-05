27 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.