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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:48 م
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27 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:03 م
27 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 

 
 
 
 

 


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