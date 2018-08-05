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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:54 م
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وكيل تعليم كفرالشيخ تناقش جاهزية المدارس الخاصة ووضعها القانوني

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:05 م
وكيل تعليم كفرالشيخ تناقش جاهزية المدارس الخاصة ووضعها القانوني جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأحد ،خلال اجتماع عقدته ،قضايا المدارس الخاصة المتعلقة بالبنية التحتية للمدارس، وحالتها ومدى جاهزيتها،إضافة إلى معرفة الوضع القانونى لكل مدرسة فى ممارستها للعملية التعليمية ،والتعرف على الطاقة الاستيعابية للطلاب ونوعية ،وعدد المدرسين ومدى المستوى العلمى للمعلمين ،حفاظا على حقوق الطلاب، والتأكد من ملفات المدرسين ،مدى ملاءمة مؤهلاتهم للعمل بهذه المدارس، ومدى احتياج المدارس لهم مع اطلاع اللجنة على الوثائق التى تثبت ذلك.

كما تفقدت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،البرنامج التدريبي لمرحلة رياض الأطفال على نظام التعليم المصرى الجديد ،والمنعقد بقاعة بمدرسة علي عبدالشكور للغات بمدينة كفر الشيخ،بحضور عدد من المدربين و34 متدرباً.

 وتلقت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تقريراً عن برامج التدريب بمدرسة علي عبدالشكور للغات ،مؤكدة أن نظام التعليم الجديد هو مشروع قومي، مطالبة الجميع ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام التعليم الجديد، مشيرة إلى أن هذا التدريب يعتبر الحلقة الأولى ضمن سلسلة تدريبات تستهدف كوادر رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم الإبتدائي لتدريبهم على منظومة التعليم الجديدة لتطبيقها بداية العام الدراسي الجديد 2018م/2019م، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت هناء شهاب، وكيل المديرية خلال أعمال التدريب، يستهدف البرنامج إعداد كوادر مدربين لتدريب معلمى رياض الأطفال على نظام التعليم المصري الجديد،مؤكدة أنه يقوم بالتدريب نخبة من المدربين الخبراء بوزارة التربية والتعليم،مشيرة إلى أن التدريب على نظام التعليم الجديد والتطوير المهنى للمعلم ،عملية مستمرة ستتم في شكل سلسلة من الورش والتدريبات العملية طول العام الدراسي إلى جانب الزيارات المدرسية، وجلسات التوجيه من خلال برنامج التطوير المهني، للتدريب على أساليب جديدة للتدريس والتدريب، وتزويد المعلمين بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب إلى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.


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