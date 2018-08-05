وزير خارجية إيطاليا يشيد بالتعاون القضائى بين القاهرة وروما فى قضية ريجينى

كتب سمير حسنى - أحمد جمعة

قال وزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، إنه تم التباحث مع وزير الخارجية سامح شكرى حول تطورات الأوضاع فى ليبيا وضرورة عقد انتخابات فى البلاد، مؤكدا أهمية أن تتمكن ليبيا من السيطرة على مؤسسات الدولة.

وأكد وزير خارجية إيطاليا فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن ايطاليا ترتبط باتصالات واسعة مع الأطراف الليبية، موضحا أنه تم التباحث حول الفرص الاقتصادية المتاحة والأنشطة الصناعية والتجارة والصادرات بين القاهرة وروما.

وأوضح أنه تم التباحث حول أزمة الشاب جوليو ريجينى، مؤكدا أن مصر لديها إرادة قوية للخروج بنتائج ملموسة من خلال التحقيقات القضائية وهو أساس للعدالة بأى دولة فى العالم، مشيدا بالتعاون بين القضاء المصرى والإيطالى فى القضية.

ودعا وزير الخارجية الإيطالى، إينزو موافيرو ميلانيزى، إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية حماية شعوب البحر المتوسط من الظاهرة الخطيرة.

وقال "نحن بحاجة إلى تأمين شعوبنا ضد الإرهاب لأنها ظاهرة دامت لسنوات طويلة، وعلينا أن نجد حلا للظروف الصعبة ومكافحة الإرهاب سويا حتى نستطيع تأمين شعوبنا، وهذا التحدى، يعد تحديا مشتركا لمصر وإيطاليا وجميع الدول التى تطل على البحر المتوسط.