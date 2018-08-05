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وزير خارجية إيطاليا: نتشاور مع مصر حول صيغة مؤتمر روما الخاص بليبيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:33 م
وزير خارجية إيطاليا: نتشاور مع مصر حول صيغة مؤتمر روما الخاص بليبيا جانب من اللقاء الصحفى
كتب أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، إن إيطاليا سترسل لجميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، مؤكدا أن المؤتمر الخاص بليبيا فى مرحلة الإعداد الختامى له وسيتم التشاور مع مصر حول الصيغة التى سيتم على أساسها توجيه الدعوات إلى الأطراف الليبية.

 

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول الأطراف التى تم دعوتها فى روما من الجانب الليبيى، أكد وزير الخارجية الإيطالى فى مؤتمر صحفى مع سامح شكرى، اليوم الأحد، أن المؤتمر سيعقد فى اطار تيسير الأوضاع بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف.

 


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