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وزير خارجية إيطاليا: مؤتمر لحل الأزمة الليبية الخريف المقبل لحماية مصالح الشعب

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:20 م
وزير خارجية إيطاليا: مؤتمر لحل الأزمة الليبية الخريف المقبل لحماية مصالح الشعب وزير الخارجية مع نظيره الإيطالى
كتب سمير حسنى - أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية الإيطالى، إينزو موافيرو ميلانيزى، إن بلاده تبذل قصارى جهدها للوصول إلى أفضل حل ممكن للقضية الليبية، مشددا على ضرورة سلامة الأراضى الليبية وتوحيد مؤسساتها وتوفير الأمن والسلام للشعب الليبى.

 

وكشف وزير الخارجية الإيطالى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى، عن إجراء مؤتمرا فى إيطاليا الخريف المقبل من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هدف المؤتمر هو عقد اتصالات ومحادثات مباشرة مع الأطراف الليبية لتحقيق مصلحة ليبيا.

 

وأكد أن الهدف من عقد مؤتمر روما هو عقد محادثات مباشرة مع الاطراف فى ليبيا لتحقيق مصالح البلاد وحماية مصالح إيطاليا، مشددا على أهمية تحقيق الهدف الأكبر وهو دعم تطلعات الشعب الليبى مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة أخذ نتائج مثمرة لحل الأزمة.

 

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سامح شكرى

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