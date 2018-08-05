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وزير الطيران يوجه بتقديم كافة الخدمات اللازمة ورعاية كبار السن من حجاج غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:20 م
وزير الطيران يوجه بتقديم كافة الخدمات اللازمة ورعاية كبار السن من حجاج غزة وزير الطيران المدنى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى تصوير أحمد معروف
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وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى المسئولين بمطار القاهرة الدولى، بتوفير وتقديم كافة الخدمات لحجاج قطاع غزة القادمين من معبر رفح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وحسن ضيافة واستقبال الحجاج الفلسطينيين. 
 
وشدد المصرى، على ضرورة تواجد المنسقين لشركات الطيران وتشكيل فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتوجيه الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم، بالإضافة إلى توافر الخدمات الصحية وتقديمها فورا للحجاج الفلسطينيين داخل صالات السفر. 
 
وأكد وزير الطيران على المسئولين بضرورة تقديم الرعاية اللازمة خاصة لكبار السن والاحتياجات الخاصة والسيدات من الحجاج الفلسطينيين، وضرورة توافر المقاعد المتحركة وتوجيه الحالات الخاصة إلى الأماكن المخصصة لهم لسرعة إنهاء الإجراءات. 
 
ومن المقرر أن يغادر خلال الأربعة أيام القادمة 3300 حاج بواقع 3 رحلات يوميا، ومن المنتظر أن يغادر اليوم 830 حاجا بعد وصولهم من رفح على متن 3 طائرات تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران. 
 
 

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