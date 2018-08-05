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وزير الخارجية اليابانى: نعتزم التحدث مع كوريا الشمالية بشأن المختطفين

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:00 ص
وزير الخارجية اليابانى: نعتزم التحدث مع كوريا الشمالية بشأن المختطفين زعيم كوريا الشمالية
طوكيو /أ ش أ/
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أطلع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، نظيره الأمريكى مايك بومبيو، على رغبة طوكيو فى إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لتسوية قضية اختطاف يابانيين من قبل عملاء كوريين شماليين فى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كونو قوله - خلال الاجتماع الذى جمعهما الليلة الماضية فى سنغافورة على هامش الآسيان - أن اليابان تعتزم إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية والتحرك فى كل اتجاه نحو حل مبكر لمسألة الاختطاف.

وكان كونو قد تحدث مع وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج - أمس الأول الجمعة - وأخبر الصحفيين أنه أطلع رى على مواقف اليابان، لكنه امتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل، مما يشير إلى أن المحادثة ربما لم تعقد فى جو ودى، حيث أن العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية تزداد سوءا.

ولا تزال طوكيو وبيونج يانج على خلاف بشأن قضية اختطاف يابانيين من قبل عملاء كوريين شماليين فى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى.

 

 


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