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تيسيرا على المواطنين ..

وزير التموين يلغى البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية عند إضافة المواليد

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:56 م
وزير التموين يلغى البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية عند إضافة المواليد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تيسيرا على المواطنين خاصة من محدودى الدخل والعمالة الموسمية المؤقتة، قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  منذ قليل بالاتفاق مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلغاء البحث الاجتماعى خلال تقدم أصحاب العاملة الموسمية المؤقتة، بطلبات إلى مكاتب التموين لاضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، حيث سيقوم أصحاب العمالة الموسمية بالتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة أبنائهم على البطاقات، دون تقديم بحث اجتماعى وذلك فى إطار سعى الوزارة على التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

 

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن عدم اشتراط وجود بحث اجتماعى للعمالة الموسمية المؤقتة الذين يريدون إضافة أبنائهم على بطاقات التموين، حيث سيتوجه صاحب البطاقة من هذه الفئات الى مكتب التموين لإضافة أبنائهم وفقا لقواعد القرار الوزارى بدون تقديم بحث اجتماعى، وإنه سيتم مراجعة بيانات العمالة الموسمية من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يوجد لدى وزارة التضامن قاعدة بيانات تتضمن هؤلاء وبالتالى سيظهر كل بيانات هذه الفئات، وأن قرار إلغاء البحث الاجتماعى جاء لتخفيف العبء على العمالة الموسمية  المؤقتة.

 

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قدر أصدر قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من، أول شهر أغسطس.

 

وتضمن القرار الذى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، أن يتم البدء فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد أما بالنسبة للمواليد الجديدة الذى سيتم إضافتهم على البطاقات هى مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015، كما قام الوزير بإصدار العديد من التوجيهات الوزارية لمديرى المديريات ومكاتب التموين فى مختلف المحافظات بشأن التيسير على المواطنين  فى اضافة أبنائهم على البطاقات وتخفيف العبء عنهم.


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