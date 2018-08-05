وزير التجارة البريطانى يحذر من تزايد احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق

لندن /أ ش أ/

حذر وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية - على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - عن فوكس تحذيره أن بريطانيا تبدو ماضية فى الخروج من الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق، نظرا لـ "تعنت" بروكسل.

ورجّح الوزير البريطانى احتمالات إتمام بريكست دون اتفاق بنسبة 40% إلى 60% ، على الرغم من أن كلا الطرفين عبّرا عن رغبتهما فى التوصل لاتفاق بخصوص شروط مغادرة بريطانيا من التكتل الأوروبى بحلول مارس 2019.

واعتبر الوزير البريطانى - المؤيد لبريكست - أن خطر حدوث سيناريو الخروج دون اتفاق يتزايد، حيث ألقى باللوم على المفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه.