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وزير التجارة البريطانى يحذر من تزايد احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:46 ص
وزير التجارة البريطانى يحذر من تزايد احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس
لندن /أ ش أ/
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حذر وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية - على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - عن فوكس تحذيره أن بريطانيا تبدو ماضية فى الخروج من الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق، نظرا لـ "تعنت" بروكسل.

ورجّح الوزير البريطانى احتمالات إتمام بريكست دون اتفاق بنسبة 40% إلى 60% ، على الرغم من أن كلا الطرفين عبّرا عن رغبتهما فى التوصل لاتفاق بخصوص شروط مغادرة بريطانيا من التكتل الأوروبى بحلول مارس 2019.

واعتبر الوزير البريطانى - المؤيد لبريكست - أن خطر حدوث سيناريو الخروج دون اتفاق يتزايد، حيث ألقى باللوم على المفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه.

 

 


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بريكست

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

ليام فوكس




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