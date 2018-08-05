وزير الأوقاف: نماذج بناء موحدة للمساجد وواعظتان فى مجالس الإدارات

كتب إسماعيل رفعت

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق الوزارة نموذج بناء موحد للمساجد خلال شهرين ويلتزم المتبرع بها.

وأضاف الوزير، خلال إطلاقه الموسم الثقافى الصيفى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة سوف تضع نموذج بناء موحد كل مساحة لها نموذج بعينه.

وأوضح محمد مختار جمعة، أن الأوقاف سوف تضم سيدتين لمجلس إدارة كل مسجد للتواصل مع السيدات ومراقبة عمل جمع الأموال، الذى تقوم به بعض سيدات رائعات للجماعات.

وأشار إلى أن المساجد مسئولية الأوقاف ومن يضع يده على مسجد فهو مغتصب.

وكشف أن الوزارة تتوسع فى عمل الواعظات لوقف عمل الجماعات فى الكتاتيب والوعظ، لافتا إلى أن الجماعات تعمل فى الظلام وقامت ببناء مساجد على أملاك الدولة والصحراء للعمل فى خفاء.

وأبدى الوزير، استغرابه من الجماعات التى تسبب المختلف وتتناول عرضه لدرجة أنهم شوهوا الإسلام بأخلاق متدنية تسببت فى زيادة نسب الإلحاد.