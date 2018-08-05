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وزيرة الصحة تحيل مدير مستشفى مينا القمح للتحقيق بسبب "رودينا"

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:52 ص
وزيرة الصحة تحيل مدير مستشفى مينا القمح للتحقيق بسبب "رودينا" الطفلة رودينا والأهمال الذى تعرضت له
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أحالت مدير مستشفى مينا القمح بالشرقية، للتحقيق على خلفية إهمال فى حق طفلة دخلت المستشفى على خلفية حادث سير.

 

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "dmc"، أن نتائج التحقيق ستعرض على الوزيرة ومن ثمَّ يتم اتخاذ الإجراء القانونى المناسب للواقعة وتطبيق عقوبة رادعة.

 

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزيرة تواصلت مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى، واستفسرت منه عن الصورة التى عرضها برنامج "مساء dmc"، حول طفلة تحمل على ناقلة سيئة داخل مستشفى مينا القمح، بالإضافة إلى تعليق المحاليل لها بصورة غير طبية، فضلاَ عن وجود الطفلة أمام باب المستشفى.

 

وأكد "مجاهد"، أن الوزيرة وقفت على أسباب الواقعة، حيث إن هذه الصورة لطفلة تسمى رودينا دخلت مستشفى مينا القمح الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الماضى، بسبب حادث سير ما نتج عنه كسور متفرقة فى أنحاء من الجسد وتلقت الخدمة الطبية الكاملة ولكن حدث إهمال فى حقها، الأمر الذى استدعى التحقيق مع مدير المستشفى، وتابع: "الوزيرة علمت أن الطفلة تلقت الخدمة على أكمل وجه، ولكن معاملة المريض أهم من أى شىء".

 


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