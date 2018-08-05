وزيرة البيئة من شرم الشيخ: طرح 30 محمية طبيعية للاستثمار بنظام حق الانتفاع

شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، على أن الوزارة تستعد لطرح 30 محمية طبيعية بحق انتفاع من 5 إلى 10 سنوات.

وأضافت فؤاد، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التجمع الأفريقى لصندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ، أنه سيتم البدء بمحميتى نبق ووادى دجلة، لافتة أن الطرح سيكون للشركات المحلية فى البداية ثم الشركات الأجنبية فى مرحلة لاحقة.

وقالت وزيرة البيئة، إن برنامج الطرح يهدف إلى تطوير البنية التحتية المحميات الطبيعية من أجل خلق قيمة مضافة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال مع مراعاة القوانين والنظم البيئية، مضيفة أن مصر تعتبر من أقل الدول على مستوى العالم انفاقا على القمامة.

وكشفت فؤاد، عن أن معدل إنفاق مصر على جمع ونقل القمامة شهريا 3 دولارات للفرد فى حين يصل إلى 7 دولارات فى دول أخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا تعديلات على قانون البيئة لعرضه قريبا على مجلس النواب.