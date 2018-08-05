وزارة الدفاع الأفغانية تؤكد نشر القوات الخاصة الأمريكية فى إقليم فراه

كابول /أ ش أ/

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، نشر القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكى فى إقليم فراه غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد رادما نيش، قوله "إن القوات الخاصة الأمريكية قد تم نشرها لدعم قوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى للمساعدة فى تدريب القوات المسلحة الأفغانية" .. مضيفا "أن القوات ستدرب القوات المسلحة الأفغانية على كيفية استخدام الأسلحة الجديدة".

ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية عن معلومات إضافية بشأن هذا التقرير، ولم يتضح بعد عدد الجنود الذين تم نشرهم فى إقليم فراه، وجاءت تقارير نشر القوات الخاصة الأمريكية فى إقليم فراه الأفغانى وسط زيادة أنشطة مسلحى حركة طالبان هناك.