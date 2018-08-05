نيويورك تايمز: السلطات المكسيكية تعثر على 150 مهاجرًا داخل شاحنة

نيويورك / أ ش أ/

أعلنت الحكومة المكسيكية العثور على 150 مهاجرًا من أمريكا الوسطى من بينهم 62 طفًلا فى الجزء الخلفى من شاحنة بعد توقفها أمام نقطة تفتيش على الطريق السريع.

وأوضحت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية -فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى - أن الشرطة الفيدرالية ومسؤولى الهجرة المكسيكيين اكتشفوا تواجدهم أثناء تفتيشهم الشاحنات على طريق سريع فى ولاية تاباسكو جنوب شرق المكسيك، وفقًا للبيانات المشتركة الصادرة عن الشرطة الفيدرالية وسلطات الهجرة المكسيكية.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين كانوا 77 شخصا من جواتيمالا وشخصًا واحدًا من السلفادور و6 من هندوراس و3 من نيكاراجوا، بالإضافة إلى 62 طفلا ولم تكن معهم أى أوراق قانونية لدخول البلاد.

ولم يذكر البيان جنسيات الأطفال أو ما إذا كانوا برفقة آبائهم أم لا.

وأضافت نيويورك تايمز أن عشرات الاَلاف من مواطنى أمريكا الوسطى يفرون سنويًا هربًا من العنف والفقر فى بلادهم وذلك من خلال محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم المتاجرين بالبشر فى ظروف تعرضهم للمخاطر.