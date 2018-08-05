video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: أكثر من 400 مرشح فى الانتخابات النصفية الأمريكية مثليين

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:04 م
نيويورك تايمز: أكثر من 400 مرشح فى الانتخابات النصفية الأمريكية مثليين علم المثليين
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن عددا كبيرا من المثليين والمتحولين جنسيا يترشحون للمناصب العامة فى الانتخابات النصفية الأمريكية المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، فى اتجاه تروج له الصحف الأمريكية ويطالب الغرب بتطبيقه فى دول العالم الأخرى التى ترفض ثقافتها السماح بأى دور أو وجود معلن للشواذ.
 
 
 
ونقلت الصحيفة عن شابة ديمقراطية من هذه الفئة تسعى لخوض انتخابات الكونجرس فى ولاية كنساس، قولها إنه كان عليهم السعى لجعل عدد أكبر منهم "المثليين والمتحولين جنسيا" ينتخب فى مواقع صنع القرار.
 
 
 
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن أكثر من 400 من المثليين والمتحولين جنسيا وثنائى الجنس يترشحون للمناصب العامة هذا العام، فيما وصفته برقم قياسى بحسب المنظمات التى تتبع تلك البيانات، وأوضحت أن أغلبهم من الديمقراطيين والعديد منهم ضمن مساعى الترشح للكونجرس لمواجهة ترامب برسالة أكبر من مجرد حقوق "المثليين"، مثل الرعاية الصحية.
 
 
 
ووفقا للصحيفة، فأن أكثر من نصف هؤلاء قد ترشحوا لمناصب فى الولايات، والتى تمثل أولوية لمن يرون أن معارك الحقوق المدنية تبدأ من الداخل. وفى عام 2017،  تم تقديم أكثر من 120 مشروع قانون وصفت بأنها معادية للمثليين والمتحولين جنسيا عبر 30 ولاية، منه ما يتعلق بالتبنى أو ما يعرف بقوانين دورات المياه. وفى يناير الماضى، أصبح 12 منهم قوانين فعلية.
 
 
وتقول نيويورك تايمز إن هناك حوالى 500 مسئول فى الولايات المتحدة يعلنون عن ميولهم صراحة بينهم حاكم وسبعة أعضاء بالكونجرس، يمثلون نسبة 0.1% من المسئولين المنتخبين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسيرة في برايتون تهاجم نجوم الدوري الإنجليزي المثليين.. صور

الآلاف يتظاهرون احتجاجا على مقترحات عدم تجريم المثلية بتونس

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

الانتخابات النصفية

المثليين

المتحولين جنسيا

الكونجرس




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة