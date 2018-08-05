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نيابة حلوان تطلب التحريات فى ضبط طرفى مشاجرة "لهو الأطفال"

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:27 م
نيابة حلوان تطلب التحريات فى ضبط طرفى مشاجرة "لهو الأطفال" مشاجرة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحريات المباحث حول ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة كفر العلو.
 
وكان رجال مباحث قسم شرطة حلوان تلقوا بلاغا من الأهالى بمشاجرة وإطلاق أعيرة بمنطقة كفر العلو، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة بين "عرفات ع م" 37 سنة، عامل، وشقيقيه كل من "أحمد ع م" 30 سنة، عامل، و"عبد الله ع م" 26 سنة، عامل.
 
كما تبين أن الطرف الثانى يضم كلا من "محمود س ح" 27 سنة، سائق، وبحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش عيار 16مم وطلقة من ذات العيار"، وشقيقه "محمد س ح" 37 سنة، عامل، وبحوزته سلاحا أبيض "سنجة"، ونجل شقيق السائق "عيد إ س" 19 سنة، عامل.
 
ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالتراشق بالحجارة وإطلاق الرابع أعيرة نارية فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته دون حدوث إصابات.
 
وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى والأبيض المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


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