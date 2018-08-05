ننشر أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة للتطبيقات النووية وموعد الامتحان

مطروح – حسن مشالي

ننشر الكشوف الخاصة بأسماء ومواعيد الامتحان الإلكترونى لطلاب الدفعة الثانية المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

واعتمد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، الكشوف، مؤكداً أنه تم تحديد مكان الامتحان الإلكترونى بمركز التطوير التكنولوجى فى مدرسة الشهيد المعناوى الإعدادية بنين، فى مدينة مرسى مطروح.

ويعقد الامتحان على مدار 3 أيام تبدأ من الأحد 12 أغسطس وحتى الثلاثاء 14 أغسطس الجارى.

ويتم توزيع الطلاب على 7 مجموعات يوم الأحد، و7 مجموعات يوم الاثنين، و5 مجموعات يوم الثلاثاء.

وطالب مدير تعليم مطروح، الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الحضور قبل بداية الامتحان بوقت كاف.