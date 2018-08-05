موجز أخبار6.. 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير المالية يؤكد أن 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

وزير المالية: 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنه تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).





مقتل 11 إرهابيا بالعريش فى مداهمات أمنية وضبط أسلحة وقنبله كانت بحوزتهم

أفادت مصادر بمقتل 11 إرهابيا داخل وكر فى العريش بعد مداهمته من قبل قوات الأمن .

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

أعلنت القوات المسلحة، أنه استكمالاً لمسيرة البطولات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى ملاحقة العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة





فيديو.. لعبة مومو تثير الرعب بالعالم على طريقة الحوت الأزرق

بعد الرعب الكبير الذى تسببت فيه لعبة الحوت الأزرق في العالم كله على مدار الشهور الماضية، تعود من جديد الألعاب الالكترونية القاتلة لتتصدر المشهد ولكن هذه المرة عن طريق لعبة جديد على تطبيق واتس آب تسمى "مومو".

حبس المدير المالى السابق للزمالك 4 أيام بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

الرئاسة: السيسي أكد لوزير خارجية إيطاليا دعم مصر للجيوش الوطنية وإرادة الشعوب

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا، اليوم على الإطار العام الثابت لسياسة مصر تجاه قضايا المنطقة والهادف إلى دعم الجيوش الوطنية النظامية والحكومات المركزية، واحترام إرادة الشعوب، والحفاظ على وحدة أراضي الدول.

الكنيسة تعلن رسميا تجريد الراهب أشعياء المقارى وتعيده لاسمه بالميلاد وائل سعد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، اعتماد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا رسميا بتجريد الراهب أشعياء المقارى من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".





أجويرو يحرز هدف مانشستر سيتى الأول أمام تشيلسى فى الدرع الخيرية

أحرز سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، الهدف الأول فى شباك تشيلسى بالدقيقة 14 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، فى مباراة الدرع الخيرية.

ABC News الأسترالية: 8 ملايين سائح زاروا مصر العام الماضى.. والإعداد تتزايد

سلط موقع ABC News الاسترالية، الضوء على عودة السياح بأعداد كبيرة فى الفترة الأخيرة إلى السوق المصرية، مؤكدا أن أكثر من 8 ملايين سائخ زاروا مصر فى عام 2017، وأن الأعداد فى تزايد مستمر بفضل الإجراءات الامنية وتحسن الأوضاع الاقتصادية.





هباد أبو هرية يحلل البعد الاستراتيجى اللاتوعوى بقضية الأرز البلاستيك.. كاريكاتير

تتناول ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود عبر شخصية "هباد أبو هرية" شائعة الأرز البلاستيك، التى انتشرت على مواقع التواصل، رغم نفى المسئولين وعدم منطقية ما يتردد.

شاهد.. أسود وتماسيح وجماجم داخل أحد القصور الملكية بالمنيل

بعد مرور 115 عامًا على أنشاء متحف الأمير محمد على بالمنيل، إلا أنه في كل تذهب إليه تشعر وكأنك تراه لأول مرة وتكتشف فيه الجديد، فمازال يحتفظ بجماله ورونقه وتصميماته البديعة عبر تلك السنون .

نائب وزير المالية: طرح 4 شركات حكومية بالبورصة فى الربع الأخير من العام

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشكل أسبوعى مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات.

الرقابة على الصادرات: ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار

ارتفعت واردات مصر "غير البترولية" خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 بنسبة 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار واردات مصر فى النصف الأول من 2017.

السيسي لوزير خارجية إيطاليا: مهتمون بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إينزو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، فضلاً عن السفير الإيطالي بالقاهرة والسكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية.

صنداى تايمز: فريق إدارة ملف تنظيم قطر لكأس العالم انتهك قانون الفيفا

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يتلقى مطالب متزايدة لإعادة فتح التحقيقات حول كيفية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، بعد الكشف عن أن الفريق المعنى بهذا الملف فى الدوحة أدار "عمليات سوداء" لتشويه المنافسين.

التشكيل الرسمى لقمة تشيلسى ضد مانشستر سيتى فى الدرع الخيرية

أعلن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتىالتشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، فى مباراة الدرع الخيرية.

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و466 مليون جنيه قيمة التداول

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 878.828 مليار جنيه.

وزير خارجية إيطاليا: نتشاور مع مصر حول صيغة مؤتمر روما الخاص بليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، إن إيطاليا سترسل لجميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، مؤكدا أن المؤتمر الخاص بليبيا فى مرحلة الإعداد الختامى له وسيتم التشاور مع مصر حول الصيغة التى سيتم على أساسها توجيه الدعوات إلى الأطراف الليبية.

صور.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

ضرب زلزال قوى جزيرة لومبوك الاندونيسية، الأحد، بحسب المعهد الجيولوجى الأمريكى، بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصا فى الجزيرة التى يرتادها مصطافون.

القاهرة وروما على خطى التوافق.. وزير خارجية إيطاليا: نشاور مصر حول مؤتمر بحث أوضاع ليبيا.. سامح شكرى يشيد بدور إيطاليا فى تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة.. شكرى: نتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنسانى

عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الإيطالى إنزو موافرو ميلانيزى، اليوم الأحد، فى حضور وفدى البلدين، فى زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 2015، حيث تناول الوزيران كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.