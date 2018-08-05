video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"موبكو": التنسيق لتسوية مديونيات فروق أسعار الغاز والمياه وفوائد التأخير

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:09 م
"موبكو": التنسيق لتسوية مديونيات فروق أسعار الغاز والمياه وفوائد التأخير مصنع موبكو - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ردت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، حول عدم قيد بعض المطالبات من الغير بدفاتر الشركة، وهى نحو 9.647 مليون دولار فروق أسعار الغاز من إبريل 2013 حتى يوليو 2014، ونحو 4.019 مليون جنيه فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز عن الفترة من يناير 2014 حتى نهاية 2017، نحو 8.830 مليون جنيه فروق أسعار مياه من أعوام 2015 حتى مارس 2018، مؤكدة أنه جارى التنسيق مع الشركتين  القابضة للغازات الطبيعية والقابضة لمياه الشرب لتسوية فروق أسعار الغاز وفوائد التأخير.

وبشأن مطالبة المركزى للمحاسبات لشركة موبكو، بدراسة نتائج نزاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن إنشاء رصيف بحرى بميناء دمياط، والذى توقف العمل به بسبب رفض الهيئة ومطالبتها الشركة بمبلغ 151.621 مليون جنيه تعويض عن قيمة حق انتفاع الأرض، ردت موبكو أنه تعذر إقامة الرصيف البحرى فى المكان المتفق عليه مع هيئة ميناء دمياط وتم الموافقة على موقع بديل، وتم الانتهاء من كافة الدراسات الهندسية والميكانيكية للموقع البديل وجارى الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة موبكو تقدم 3 ملايين جنيه لدعم مشروعات النفع العام بدمياط

"المركزى للمحاسبات" يطالب "موبكو" بقيد مديونية 13 مليون جنيه لشركة تابعة

لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة موبكو والبنك المصرى الخليجى 10 آلاف جنيه

موبكو: 538 مليون جنيه صافى أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017

اخبار الاقتصاد

موبكو

اسعار الغاز

المركزى للمحاسبات




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة