"موبكو": التنسيق لتسوية مديونيات فروق أسعار الغاز والمياه وفوائد التأخير

كتب هانى الحوتى

ردت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، حول عدم قيد بعض المطالبات من الغير بدفاتر الشركة، وهى نحو 9.647 مليون دولار فروق أسعار الغاز من إبريل 2013 حتى يوليو 2014، ونحو 4.019 مليون جنيه فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز عن الفترة من يناير 2014 حتى نهاية 2017، نحو 8.830 مليون جنيه فروق أسعار مياه من أعوام 2015 حتى مارس 2018، مؤكدة أنه جارى التنسيق مع الشركتين القابضة للغازات الطبيعية والقابضة لمياه الشرب لتسوية فروق أسعار الغاز وفوائد التأخير.

وبشأن مطالبة المركزى للمحاسبات لشركة موبكو، بدراسة نتائج نزاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن إنشاء رصيف بحرى بميناء دمياط، والذى توقف العمل به بسبب رفض الهيئة ومطالبتها الشركة بمبلغ 151.621 مليون جنيه تعويض عن قيمة حق انتفاع الأرض، ردت موبكو أنه تعذر إقامة الرصيف البحرى فى المكان المتفق عليه مع هيئة ميناء دمياط وتم الموافقة على موقع بديل، وتم الانتهاء من كافة الدراسات الهندسية والميكانيكية للموقع البديل وجارى الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية.