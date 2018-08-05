مميش: عبور 375 سفينة قناة السويس بحمولة 36.8 مليون طن فى 8 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية ، من الجمعة قبل الماضية، وحتى الجمعة الماضية ، عبور 375 سفينة بحمولة 36.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت 36 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، ويوم السبت عبرت 47 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن ، فيما عبرت يوم الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأثنين 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 64 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن وعبرت بوم الخميس 49 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت الجمعة 36 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 8 أيام فقط إلى 375 سفينة بحمولة 36.8 مليون طن