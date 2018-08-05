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الأحد، 05 أغسطس 2018 09:45 ص
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مكتب تنسيق جامعة المنوفية يستقبل 247 رغبة تقليل الإغتراب

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:40 ص
مكتب تنسيق جامعة المنوفية يستقبل 247 رغبة تقليل الإغتراب الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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إستعرض الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية تقرير مكتب التنسيق بصالة كلية الحقوق بمجمع الكليات النظرى بالجامعة عن أعداد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لتسجيل رغبة تقليل الإغتراب للمرحلة الأولى والثانية، والذى بدأ منذ الخميس حيث بلغ عددهم حتى اليوم 247 طالب وطالبة منهم 138 علمى و 109 أدبى.

وأشاد الخولى بمكتب التنسيق ومجهوداته فى خدمة الطلاب وعمله على مدار الساعة حرصا على مساعدة الطلاب والإجابة على استفساراتهم متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

 

 

 


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