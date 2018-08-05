مكتبة الإسكندرية تعلن نفاذ تذاكر حفل على الحجار و إضافة تذاكر وقوف

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن نفاذ تذاكر حفل الفنان على الحجار فى مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية يوم الأربعاء 8 أغسطس وأشارت المكتبة فى بيان لها أنة تم اضافة عدد محدود من التذاكر "وقوفاً" فئة 75 جنيه.

يذكر أن مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية كان قد أطلق مهرجان الصيف الدولى السادس عشر منذ يوم الاثنين 16 يوليو، والذى يُقام للعام الثانى على التوالى تحت رعاية بنك التعمير والإسكان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت 18 أغسطس 2018.