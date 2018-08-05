مكتبة الإسكندرية تستضيف المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 أغسطس المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية، والذى يأتى ضمن سلسلة من فعاليات التبادل الثقافى التابعة لمبادرة "الحزام والطريق"، كما يجسد أنشطة التعاون بين شنغهاى ومحافظة الإسكندرية.

يتمثل موضوع المعرض فى "الثقافة عبر القديم والحديث"، لذا فهو يضم عددًا من الأعمال الفنية والحرفية تمثل الجهات المعنية بحماية التراث الثقافى غير المادى فى الحياة اليومية فى شنغهاي، والتى يبلغ عددها أكثر من 130 قطعة تمثل رسم الفلاحين فى منطقة جين شيان فى شنغهاى والتطريز الكشميرى وفن الحرير بأسلوب شنغهاى وأزياء الأوبرا الصينية ونحت الأحجار اليشم والخزف ونحت الخيرزان فى منطقة جيا دينغ وحرفة تصنيع الأعمال الذهبية والفضية والنحاسية والزجاجية وغيرها من برامج حماية التراث الثقافى غير المادى فى شنغهاي.

يُذكر أن المؤسسات المستضيفة للمعرض هى إدارة بلدية شنغهاى للثقافة والراديو والسينما والتلفزيون ومكتب الشئون الخارجية لحكومة بلدية شنغهاي، أما المؤسسات المتعهدة فهى متحف شنغهاى للمقتنيات الفنية وأكاديمية شنغهاى للفنون والتصميم وأرشيف بلدية شنغهاى للثقافة والفن ومكتبة الإسكندرية.