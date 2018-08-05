video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تستضيف المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:41 ص
مكتبة الإسكندرية تستضيف المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تستضيف إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 أغسطس المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية، والذى يأتى ضمن سلسلة من فعاليات التبادل الثقافى التابعة لمبادرة "الحزام والطريق"، كما يجسد أنشطة التعاون بين شنغهاى ومحافظة الإسكندرية.

يتمثل موضوع المعرض فى "الثقافة عبر القديم والحديث"، لذا فهو يضم عددًا من الأعمال الفنية والحرفية تمثل الجهات المعنية بحماية التراث الثقافى غير المادى فى الحياة اليومية فى شنغهاي، والتى يبلغ عددها أكثر من 130 قطعة تمثل رسم الفلاحين فى منطقة جين شيان فى شنغهاى والتطريز الكشميرى وفن الحرير بأسلوب شنغهاى وأزياء الأوبرا الصينية ونحت الأحجار اليشم والخزف ونحت الخيرزان فى منطقة جيا دينغ وحرفة تصنيع الأعمال الذهبية والفضية والنحاسية والزجاجية وغيرها من برامج حماية التراث الثقافى غير المادى فى شنغهاي.

يُذكر أن المؤسسات المستضيفة للمعرض هى إدارة بلدية شنغهاى للثقافة والراديو والسينما والتلفزيون ومكتب الشئون الخارجية لحكومة بلدية شنغهاي، أما المؤسسات المتعهدة فهى متحف شنغهاى للمقتنيات الفنية وأكاديمية شنغهاى للفنون والتصميم وأرشيف بلدية شنغهاى للثقافة والفن ومكتبة الإسكندرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فعاليات اليوم.. ختام المهرجان القومى للمسرح وحفل فايا يونان بمكتبة الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

اخبار الاسكندربة

مكتبة الاسكندرية




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة